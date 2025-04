Sans grande surprise, il s’agit ici de proposer une expérience d’utilisation plus cohérente entre les versions Android, web et iOS de la messagerie, tout en conservant la logique de navigation que les utilisateurs et utilisatrices connaissent déjà. Aucun changement de fonction ni de structure, donc. Cette évolution reste purement esthétique, et vise avant tout à offrir un environnement plus fluide et agréable à l’œil. Selon Google, le déploiement de cette nouvelle version de Gmail devrait être finalisée dans les quinze jours ouvrés, via mise à jour classique de l’application.