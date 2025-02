Invitations Apple se connecte bien évidemment aux différents services de la marque et propose également la possibilité de créer une playlist Apple Music collaborative pour permettre à tous les participants d'ajouter leurs morceaux favoris. On peut aussi créer un album photo partagé, où tous les convives pourront déposer et récupérer tous les clichés de l'évènement.

Apple Intelligence sera enfin sollicité. Image Playground, qui permet de créer des images via un prompt, sera présent pour réaliser des illustrations uniques pour vos évènements et les outils d'écriture vous assistent dans la rédaction d'une invitation percutante.

Seule ombre au tableau : Apple oblige les utilisateurs à posséder un compte iCloud+ pour créer leurs invitations. Une fois encore, la marque réserve ses services à ses clients fidèles, qui déboursent quelques euros chaque mois pour bénéficier de ses services connectés.

On espère pour Apple que ce service saura rencontrer son public, et n'ira pas directement dans le cimetière des applications mobiles de la marque telles que Clips, une application de montage pour les réseaux sociaux aussitôt sortie, aussitôt oubliée. N'hésitez à nous dire ce que vous en pensez et si une telle app peut vous intéresser.