Depuis le début de l’année, ce faux antivirus fait des victimes. Les utilisateurs reçoivent un message qui invite à installer un logiciel censé protéger leur téléphone. Le lien peut mener à un canal Telegram créé pour l’occasion ou provenir d’un compte piraté d’un contact. Une fois installé, LunaSpy affiche une fausse analyse et signale de nombreuses menaces.

L’application demande alors toutes les autorisations nécessaires pour accéder au téléphone. LunaSpy récupère les identifiants stockés dans les navigateurs et messageries, lit les échanges, capture les contacts, active le micro et la caméra. Elle peut aussi saisir les appels, suivre la géolocalisation en temps réel et exécuter des commandes à distance. Les données volées transitent vers une centaine de serveurs disséminés dans le monde. Un joli petit nom qui cache une terrible arme.