Les familles de malwares les plus lucratives – Trojans bancaires et spyware – dépassent désormais celle des adwares et des riskwares. Contrairement à la légende qui pointe les faiblesses des stores alternatifs, Malwarebytes affirment que leur diffusion passe autant par des boutiques tierces que par le Play Store de Google. De fausses applications de finances personnelles ou de prêts rapides s'y multiplient. Là encore, ce sont les données personnelles, et bien sûr bancaires, qui sont collectées pour être retournées vers des serveurs externes.

Surtout, Malwarebytes pointe un parc fragmenté : plus de 30 % des terminaux demeurent bloqués sur des versions obsolètes d’Android, lesquelles sont incapables de recevoir les correctifs mensuels. À ces appareils s’ajoutent des modèles issus du marché gris, parfois même livrés avec un malware pré-installé.

Shahak Shalev, directeur de la division R&D chez Malwarebyte affirme :