D'après Google, télécharger des applications Android en dehors du Play Store, via « sideloading », expose à un danger plus élevé. « Notre analyse la plus récente a révélé que les logiciels malveillants Android provenant de sources téléchargées latéralement sur Internet sont 50 fois plus nombreux que ceux détectés sur Google Play », affirme Suzanne Frey, vice-présidente en charge du département produit et confiance et croissance chez Android et Google Play.

Sur le Play Store, on ne plaisante pas avec la sécurité des applications. Toute une une série de contrôles rigoureux via l'IA et l'intervention humaine, sont là pour protéger l'écosystème de la boutique. Ces mesures repèrent les logiciels malveillants avant qu’ils n’atteignent les utilisateurs. Par exemple le cheval de Troie Necro, qui volait des données personnelles et facilitait les fraudes financières, a infecté des millions d’appareils. Google a retiré ces applications, mais ceux qui avaient désactivé Google Play Protect ou téléchargé les apps hors des circuits officiels restaient vulnérables.