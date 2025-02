Android : 2,3 millions d'apps et 158 000 développeurs bannis par Google en 2024

À l'instar de l'App Tracking Transparency sur iOS, Google explique avoir resserré les freins concernant l'accès aux données des utilisateurs. D'une part, Google affirme : "Nous travaillons avec les développeurs pour réduire l’accès inutile aux données sensibles". D'autre part, les applications doivent désormais afficher davantage de transparence sur la manière dont elles exploitent leurs données. 1,3 million d'applications ont ainsi été remaniées pour les empêcher d'accéder à des informations sensibles.

Toujours dans le cadre d'une relation plus étroite avec les développeurs, Google explique avoir largement encouragé l'usage des nouvelles mesures de sécurité. À l'heure actuelle, 91% des applications installées depuis le Play Store embarqueraient les derniers outils de protection introduit avec Android 13.

Parfois, une application malveillante est publiée à l'insu même de son développeur. Pour cette raison, Google propose en plus son interface de programmation baptisée Play Integrity. Cette dernière leur permet de vérifier si leurs applications ont été altérées ou si elles s’exécutent dans des environnements potentiellement compromis. Les développeurs optant pour cette API constateraient en moyenne une réduction de 80% de l’utilisation provenant de sources non vérifiées et non fiables.