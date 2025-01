Ce VPN Android est-il fiable ? Google propose une solution pour vous rassurer (un peu)

Du côté du Play Store, la certification se matérialise par une petite icône avec la mention "Examen de sécurité indépendant". Il est aussi tout simplement possible de se rendre au sein du répertoire de l'App Defense Alliance pour rechercher une application certifiée.

Certains pourraient toutefois rester perplexes devant cette liste. Nous y retrouvons par exemple Windscribe et LetsGo Network, tous deux domiciliés au Canada, un pays qui fait partie des Five Eyes, et pas particulièrement favorable à la protection de la vie privée. C'est aussi le cas de Safehouse Technologies ou eVenture Limited, localisés au Royaume-Uni et proposant respectivement Safehouse VPN et Hide.me. Les sociétés américaines Shopcut LLC, développant VPN99, ainsi que Google sont également listées.