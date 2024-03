Ces applications VPN gratuites peuvent contenir un malware qui transforme vos téléphones en proxys à votre insu

En janvier 2024, LumiApps a publié la deuxième version majeure de son SDK ainsi que ProxyLib v2. Selon l'entreprise, cette version a permis de résoudre des problèmes d'intégration, et prend désormais en charge les projets Java, Kotlin et Unity. Peu après, et à la suite du rapport publié sur Human Security, Google a supprimé du Play Store, en février 2024, toutes les applications nouvelles et restantes utilisant le SDK de LumiApps. La firme a également mis à jour Google Play Protect pour détecter les bibliothèques LumiApp utilisées dans les applications.



Entre-temps, de nombreuses applications énumérées ci-dessus sont redevenues disponibles sur le Google Play Store, probablement après que leurs développeurs ont supprimé le SDK incriminé. Elles ont parfois été publiées à partir de différents comptes de développeurs, ce qui pourrait indiquer des interdictions de compte antérieures. En revanche, Google ne s'est pas encore exprimée sur fiabilité des applications à nouveau disponibles.



La prudence est donc de mise. Si vous avez utilisé l'une des applications répertoriées, la mise à jour vers la version la plus récente, qui n'utilise pas le SDK en question, mettra fin à l'activité de proxys. Toutefois, mieux vaut les supprimer complètement. Si l'application a été retirée de Google Play et qu'il n'existe pas de version sûre, il est recommandé de la désinstaller. Play Protect devrait également avertir les utilisateurs dans ce cas.



Enfin, il est probablement plus sûr d'utiliser des applications VPN payantes plutôt que des services gratuits, car de nombreux produits de cette dernière catégorie sont plus enclins à mettre en œuvre des systèmes de monétisation indirecte, y compris la collecte ou la vente de données, la publicité et l'inscription à des services de proxy. Clubic vous propose d'ailleurs son comparatif des meilleurs VPN.