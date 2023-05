Ce VPN expose les données de millions d’utilisateurs, et on a un conseil pour vous : supprimez-le !

Déjà épinglé pour une fuite de données de 10 Go, conjointement avec d'autres VPN gratuits, circulant sur Telegram au mois de mai 2022, SuperVPN est donc une nouvelle fois mis en lumière pour sa propension à ne pas protéger les données de ses utilisatrices et utilisateurs. Une pratique désastreuse allant à l'encontre même de l'objectif qui est le gain de confidentialité en ligne avec l'aide d'un VPN.

S'il est possible de trouver SuperVPN sous le nom complet « SuperVPN Fast VPN Client » édité par SuperSoftTech sur le Google Play Store, son nom varie sur l'App Store, où il se nomme « Super VPN - Better VPN Master »

, cette fois édité par Qingdao Leyou Hudong Network Technology Co., Ltd. Voilà qui n'inspire rien de bon. En plus de désinstaller ce VPN, soyez d'autant plus attentif dans les semaines à venir quant à de potentielles attaques en ligne à votre encore, par exemple par phishing. Et si vous tenez à utiliser un VPN gratuit, assurez-vous que celui-ci soit vraiment respectueux de votre cyberconfidentialité.