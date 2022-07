Le Google Play Store veut lutter contre la désinformation, les pubs à outrance et renforcer la sécurité

En second lieu, tous les utilisateurs se verront positivement affectés par un autre changement majeur sur le Google Play Store. La désinformation, notamment dans le domaine de la santé, sera pénalisée à partir du 31 août 2022. Exit les affirmations selon lesquelles un vaccin serait plus efficace qu’un autre ou les propos qui mettent en avant des traitements potentiellement dangereux et non approuvés. Ce renforcement vise également à empêcher les usurpations d’identité. Ainsi, les noms et icônes des applications mobiles ne pourront plus porter à confusion. De même, un produit ne pourra plus être qualifié « d’officiel » relativement à une marque établie, sauf s’il dispose des autorisations nécessaires pour le faire.