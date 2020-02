Play Store: Google retire des centaines d’apps pour leurs publicités

Un ménage assorti d'une nouvelle définition

Cette semaine, Google indiquait vouloir imposer des règles plus strictes concernant l'accès permanent aux données de localisation . Dans un billet de blog , la firme de Mountain View réaffirme aujourd'hui sa politique de protection de l'usager.Quelques 600 applications ont été définitivement retirées du Play Store. Leurs développeurs ont été bannis du catalogue mais aussi des plateformes de monétisation publicitaire Google Ad Manager & Google AdMob.L'objectif de la firme de Moutain View est de lutter contre les publicités intrusives qui gênent l'expérience d'utilisation du smartphone. La politique de Google interdit explicitement les publicités (sous forme de notification, par exemple) qui s'affichent lorsque l'application hôte n'est pas lancée.Pour Google, les annonces «» désignent donc celles qui «».La grande majorité des applications retirées du Play Store sont d'origine chinoise, indienne et singapourienne. Cheetah Mobile, l'un des plus gros développeurs, a par exemple vu 40 de ses services supprimés définitivement.Dans son billet, Google indique que les programmeurs mettent en place des techniques de plus en plus sophistiquées pour échapper aux contrôles. Pour éviter cela, la firme précise avoir créé un outil basé sur le. Ce dernier est capable de repérer lorsqu'une application affiche une publicité hors contexte.En outre, pour mieux sensibiliser les développeurs, Google va repenser les outils proposés à ces derniers. L'entreprise rappelle que les annonces publicitaires sont autorisées, tant qu'elles ne sont pas intrusives. Pour combattre les, l'OS Android serait également révisé.