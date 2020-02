98% des apps collectant les données d'appels et de SMS retirées du Play Store

© Shutterstock

Objectif : rassurer

Ce retrait de 98 % de telles applications sur l'année 2019 résulte d'une directive émise en octobre 2018.Selon le géant, les 2 % des applications restantes ont véritablement besoin des données issues des appels et des messageries pour leur fonctionnement. En d'autres termes, 98 % des applications qui réclamaient ces autorisations jusque-là n'en avaient pas réellement besoin, ou pire, elles les collectaient à des fins peu avouables. Toujours selon Google, le Play Store a également bloqué 790 000 applications violant ses règles de confidentialité avant leur publication.Bien entendu, Google met en avant ce type d'initiatives, comme ses mises à jour de sécurité pour rassurer son public. Après une année 2018 où l'univers Android a été un peu plus touché par les malwares, le géant a promis de renforcer sa sécurité . Depuis septembre dernier, la catalogue d'applications d'Android dispose d'un programme de bug bounty concernant toute application affichant plus de 100 millions de téléchargements.En ce début d'année 2020, le géant s'attarde donc à constater les effets de sa politique, et surtout à donner des chiffres. Il a récemment affirmé avoir empêché l'installation d'1,9 milliards de malwares sur Android.