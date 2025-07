La Commission avait pourtant autorisé l'opération en juin 2023, alors pourquoi adopter cette position aujourd'hui envers le groupe aux mains de la famille Bolloré ? Parce qu'en fait, l'UE avait imposé des conditions strictes : Vivendi devait céder sa maison d'édition Editis et le magazine Gala. Or, ces cessions n'ont été finalisées qu'en octobre et novembre 2023, soit plusieurs mois après que le groupe Vivendi ait commencé à exercer son influence sur Lagardère.