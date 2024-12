Parmi les entreprises sanctionnées, on retrouve Candy, Indesit, Whirlpool, Smeg, SEB, Electrolux, Miele, BSH, Eberhardt ou encore LG, ainsi que les distributeurs français, Boulanger et Darty. Au total, les 12 amendes infligées par l'Autorité de la concurrence s'élèvent à 611 millions d'euros. L'amende la plus salée revient à SEB, qui devra s'acquitter de 189,5 millions d'euros, tandis que les distributeurs régleront 89,35 millions d'euros pour Boulanger, et 109 millions pour Darty. La plupart des acteurs ont pris acte du verdict. SEB a néanmoins indiqué dans un communiqué qu'il formera un recours devant la cour d'appel de Paris.



Il faut dire que les faits reprochés sont graves. Les prix des produits de gros et petit électroménager sont en effet restés artificiellement élevés pendant près de sept ans, privant les acheteurs des avantages financiers qu’aurait apporté un marché pleinement concurrentiel. Par ailleurs, les distributeurs émergents, principalement actifs en ligne, ont été fortement impactés. Selon l’Autorité, près de 95 % des distributeurs présents sur Internet au début de ces pratiques illégales ont disparu ou ont été rachetés par des acteurs traditionnels… comme Darty et Boulanger !