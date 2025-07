Leboncoin reproche à Google d’avoir rendu incontournables ses outils dans toute la chaîne de diffusion publicitaire. Selon Fabien Scolan, vice-président en charge de la publicité et du re-commerce, l’entreprise n’a jamais eu le choix : « Pour développer et optimiser nos revenus publicitaires, nous avons dû utiliser les services de Google, car il a interconnecté et verrouillé toute la chaîne, en particulier l’accès à la demande des annonceurs ».

Le cœur du litige concerne l’adtech, et plus précisément la publicité programmatique, qui repose sur des échanges automatisés d’espaces entre annonceurs et éditeurs. Google contrôle plusieurs segments clés de ce marché, à travers sa plateforme d’enchères AdX, son adserver et d’autres briques logicielles. Selon Leboncoin, cette intégration empêche une vraie concurrence. Le site évoque notamment « l’usage forcé de son adserver » pour accéder à la demande.

L’Autorité de la concurrence avait déjà sanctionné Google en 2021 pour ces pratiques. Dans sa décision, elle relevait une « perte de revenus » évoquée par les propres équipes de Google auprès de Leboncoin, en lien avec « l’interopérabilité restreinte entre AdX et les serveurs tiers », et qui aurait pu atteindre « 10 à 15 millions d’euros ». Pour Leboncoin, ce montant ne représente qu’une petite partie du manque à gagner total.