La coalition menée par Leboncoin va bien plus loin que l'action en justice. C'est un rapport de force qui s'engage contre un mastodonte considéré comme intouchable. En plus d'Adevinta, six groupes médiatiques français, Le Figaro, Prisma Media, CMA Média, SIPA-Ouest-France, Les Échos-Le Parisien et L'Équipe, ont décidé de faire front commun.

L'enjeu dépasse largement les 27 millions d'euros réclamés. Il s'agit de défendre un modèle économique où les éditeurs de contenu peuvent survivre face aux géants de la tech. Google a déjà été sanctionnée à hauteur de 220 millions d'euros en 2021, mais ces amendes semblent dérisoires face aux milliards générés par la publicité en ligne.

Selon L'Informé, les procédures s'annoncent longues : deux à trois ans sont déjà envisagés pour cette bataille judiciaire. Mais les médias français sont déterminés. Ils ne sont plus prêts à subir sans réagir, conscients que chaque décision de justice peut créer un précédent. Google tremble : les procédures s'accumulent désormais au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Quand l'histoire de David et Goliath n'est plus tout à fait un mythe…