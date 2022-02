Le site suédois PriceRunner traîne Google en justice pour 2,1 milliards d'euros

Et une de plus. Depuis de longs mois, Google enchaîne les actions en justice à son encontre pour pratiques anticoncurrentielles, en plus d’être dans le viseur de nombreuses législations dans le monde entier. Cette fois, Alphabet, sa maison-mère, est poursuivie en justice par le comparateur de prix suédois PriceRunner pour environ 2,1 milliards d’euros. Une somme que le site estime nécessaire pour être dédommagé des pratiques du groupe, accusé d’avoir manipulé les résultats de recherche en faveur de ses propres services de comparaison de prix.