Ce lundi 6 mai, le DoJ a en effet proposé que Google se sépare de ses produits AdX et DFP. Le premier est une place de marché où les éditeurs vendent leur espace publicitaire, et où les annonceurs enchérissent en temps réel pour acheter cet espace. Le second est une plateforme qui aide les éditeurs à gérer tous leurs espaces publicitaires sur leurs sites web, applications et vidéos.