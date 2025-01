Mr_Electro84

Néanmoins, après cette décision, l’UFC-Que Choisir n’abandonne pas et envisage de faire appel.

Ils sont déterminés, avec une base juridique reposant sur pas grand chose, ils vont quand même faire appel ! Il y a une très forte probabilité qu’ils perdent an appel (et qu’ils payent plus cher que ce qu’ils auraient du payer initialement) !