Vie privée : Google en ligne de mire de l'organisation des consommateurs de l'UE

Coordonnées par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), cinq organisations de défense des consommateurs ont déposé plainte contre le géant américain. Ces plaintes visent notamment la création de compte permettant ensuite de profiter de l’ensemble des services Google. Ursula Pachl, Directrice générale adjointe du BEUC, explique notamment que lors de ce processus d’enregistrement « une seule étape suffit pour autoriser Google à surveiller et exploiter tout ce que vous faites. Si vous voulez bénéficier des paramètres privilégiant la protection de la vie privée, vous êtes confrontés à un long processus et à des options peu claires et prêtant à confusion », arguant finalement que la protection de la vie privée n’est pas un choix par défaut et par conséquent n’est pas le choix le plus facile pour les utilisateurs.



Le BEUC estime que « des dizaines de millions d'Européens ont été placés sur une voie rapide vers la surveillance lorsqu'ils se sont inscrits à un compte Google », en raison d’un processus qui incite les utilisateurs à laisser tels quels les paramètres de confidentialité de leur compte, pour au final donner l’autorisation à Google de collecter et utiliser leurs données personnelles. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) exige pourtant que les plateformes recourent à des paramètres de confidentialité « by design » et par défaut, ce pour quoi le processus de création de compte de Google est jugé comme étant en violation du RGPD.