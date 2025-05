mamide

Depuis la polémique qui avait entouré le non-renouvellement du canal de la chaîne C8, le nom de l’Arcom, … est d’un coup devenu très connu du public"

Euhhhh … pour les gens qui ont pleuré et qui ont deux neurones, qui croient qu’il y a que C8 et Hanouna dans la vie … oui ils viennent de découvrir l’ARCOM en effet.

Pour les gens normaux, l’ARCOM existe depuis toujours et elle fait un travail formidable, c’est même un exemple à suivre dans toute l’europe.

Je suis contre la fermeture et les sanctions mais … ils sont dans leur droit de supprimer C8 de la TNT et aussi c’est normal de sanctionner une chaîne créée pour diffuser des documentaires et à la fin y a pas beaucoup de documentaires, … donc sanction !!!

C’est comme si t’avais une chaîne d’infos qui diffusent des programmes culinaires behhh sorry mais c’est le peuple qui paye pour ta chaîne et tu dois te conformer à ce que t’a signé !

Est-ce que vous acceptez de payer Hanouna pour qu’il insulte des gens tous les soirs ???

La preuve sans l’argent du contribuable son émission ne peut pas tenir parce que y a aucune personne qui va financer son émission de M**** même Bolloré qui est milliardaire et qui est le pote de hanouna il peut plus payer pour ses conneries !

Et puis … quand vous voyez des influenceuses dans cette émission qui touchent 800€ voire plus par émission … euhhh à un moment donné faut arrêter les conneries elles apportent quoi à l’émission et au public ? … aux dernières nouvelles l’entrée pour un zoo ne coûte pas aussi cher !!!