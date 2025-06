Parlons donc de la « star » de cette réforme, France Médias. La structure chapeauterait à la fois France Télévisions, Radio France et l'INA (l'Institut national de l'audiovisuel), et ce dès le 1er janvier 2026. Contrairement à l'idée de départ, les amendements gouvernementaux du 1er avril 2025 ont exclu France Médias Monde (RFI et France 24) du périmètre. TV5 Monde et ARTE France restent également à l'écart de cette consolidation.