Ici, on nous fait bien comprendre que les enjeux dépassent la simple question financière. Il s'agit de préserver un patrimoine médiatique, qui revendique le pluralisme et l l'indépendance. Les six organismes concernés – France Télévisions, ARTE France, Radio France, l'INA, France Médias Monde et TV5 Monde – incarnent un modèle presque unique de service public.