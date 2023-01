Remplacer la taxe sur l'audiovisuel par de la TVA : facile, mais inégalitaire ?

Par ailleurs, la TVA, qui est la première source de revenu de l'État français, est un impôt inégalitaire, dans la mesure où le même taux (généralement 20 %) s'applique à tous de la même manière, indépendamment du niveau de revenu, du patrimoine ou de la situation familiale. Une étude de l'Observatoire des inégalités a par ailleurs démontré que cette taxe représentait 11,5 % des revenus des plus pauvres, contre 5,9 % de ceux des plus riches. Par conséquent, s'appuyer davantage sur une taxe fixe et identique pour tous est largement contreproductif dans un effort de lutte contre les inégalités.