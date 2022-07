Redevance audiovisuelle : comment les députés ont prévu de compenser sa suppression (si on vous dit : TVA ?)

La contribution à l'audiovisuel représente un budget, pour ceux qui la déclarent, de 138 euros par an, ou de 88 euros par an si vous vivez dans un département d'Outre-mer. 23 millions de foyers payaient chaque année la redevance, pour des recettes estimées entre 3 et 4 milliards d'euros. Mais cette imposition « ne reflétait plus la réalité des usages du service public de l'audiovisuel », justifiait le gouvernement dans sa proposition.