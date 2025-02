La TNT n'est plus le seul mode de réception de la télévision en France. Selon les données de la consultation publique du ministère de la Culture, l'IPTV est devenue la principale source d'accès aux chaînes télévisées, utilisée par plus de 70 % des foyers. En parallèle, les plateformes de streaming et les services OTT (Over-the-Top) permettent un accès direct aux contenus sans passer par un distributeur traditionnel. Ce changement d’usage remet en cause la pertinence d’une diffusion hertzienne classique.

La TNT reste cependant un mode de diffusion stable et accessible, notamment pour les foyers éloignés des infrastructures haut débit. Environ un cinquième des foyers métropolitains utilisent encore exclusivement ce mode de réception. La TNT garantit un accès gratuit aux chaînes nationales et locales, sans abonnement ni connexion Internet. De plus, elle offre une couverture régulière, indépendante des coupures réseau, ce qui en fait un outil essentiel en cas de crise.

L'un des défis concerne la qualité de diffusion. La TNT actuelle fonctionne en HD 1080i, tandis que les services en ligne proposent de la HD 1080p et de l'UHD (4K). Une modernisation reste possible, mais elle impliquerait des coûts de mise à niveau pour les infrastructures et les foyers. L'expérimentation d'une TNT en UHD a débuté en 2024 avec France 2, mais son extension dépendra des investissements des chaînes.

Le modèle économique est aussi en question. Les chaînes doivent payer des frais de diffusion fixes, indépendamment de l'audience. Certains éditeurs, comme Canal+, ont déjà annoncé leur retrait de la TNT en 2025, préférant se concentrer sur la distribution en ligne. Si cette tendance se généralise, elle pourrait remettre en cause la viabilité du modèle hertzien.