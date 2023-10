Vous recevez mal la TV ? C’est la faute du dérèglement climatique !

Les utilisateurs peuvent-ils faire quelque chose dans ces cas-là ? Pas vraiment, selon l'ANFR, qui recommande « de ne pas effectuer de recherche et mémorisation des chaînes sur son téléviseur ou modifier son installation de réception, au risque de perdre l’ensemble des chaînes ». La patience reste donc de mise. Cependant, à la longue, et avec la multiplication de ce genre d'événement, même les meilleures séances de méditation risquent de ne pas suffire à calmer les plus impatients.

Alors, la TNT est-elle en voie de disparition à cause du dérèglement climatique ? Absolument pas, car le service est encore pleinement opérationnel. Il faudra surtout s'habituer à des périodes d'instabilité plus nombreuses, et prendre l'habitude de se renseigner sur les conditions météorologiques avant d'aller faire un coucou à son antenne.