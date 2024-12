1. Calm – Relaxation et sommeil

Calm est une référence pour se détendre et améliorer son sommeil. L’application propose des programmes variés : méditations guidées, musiques apaisantes et récits pour s’endormir. Son design élégant et sa navigation fluide rendent l’expérience agréable pour les débutants et les habitués. Les fonctionnalités dédiées au sommeil, comme les « Sleep Stories », sont particulièrement appréciées par ceux qui peinent à trouver le repos.