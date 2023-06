Vagues de chaleur : la demande croissante en énergie met les réseaux électriques en sueur

La cause : le réchauffement climatique, qui provoque de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes, tels que des sécheresses et des vagues de chaleur. Rien qu'aux États-Unis, 28,8 millions de personnes sont actuellement en alerte canicule, alors que nous ne sommes qu'en juin. Et la situation ne devrait pas s'améliorer, car ces épisodes risquent de se généraliser dans les années à venir.

Alors, faut-il généraliser la climatisation ? Oui et non. Outil indispensable pour nous rafraîchir, en particulier les plus vulnérables, ils peuvent aussi être responsables de fortes émissions de gaz à effet de serre. Leur consommation élevée pèse également sur les réseaux électriques, mis à l'épreuve non seulement par les événements climatiques extrêmes, mais également par des situations géopolitiques tendues qui ont déjà fait craindre des coupures d'électricité en Europe cet hiver.

Quelles sont donc les solutions ? Les zones urbaines, qui ont la désagréable capacité d'accumuler la chaleur, peinent à s'adapter à cette nouvelle donne. L'ombrage et les innovations au niveau de la voirie ne sont que quelques-unes des solutions à leur disposition. Il est également possible d'améliorer les habitations et les bâtiments publics. L'orientation plein sud n'est plus forcément le choix idéal, et les pouvoirs publics encouragent l'adoption de pompes à chaleur, qui consomment moins d'énergie que les climatiseurs.

Il ne s'agit cependant pas de remèdes miracles. Limiter la hausse globale des températures est la meilleure réponse pour limiter de tels épisodes climatiques, qui pourraient être amenés à s'aggraver si nous ne réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais certaines industries sont sur la bonne voie, et cela pourrait suffire à réchauffer certains cœurs lors des prochaines canicules.