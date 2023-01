Économie d'énergie : baisser sa consommation, sa facture et être rémunéré ? C'est ce que propose Survoltage

Reposant sur le principe du volontariat citoyen, aucune contrainte ne sera imposée. Au contraire, la start-up souhaite informer et conseiller ses utilisateurs en temps réel, quatre heures avant le pic de consommation, sur des gestes simples comme le report du lancement du lave-vaisselle par exemple. Grâce à la planification des usages électriques, Survoltage ambitionne d'éviter une consommation équivalente à plusieurs centrales à charbon tous les soirs et épargner l'émission de 4 000 tonnes de CO 2 à la fin de l'hiver 2023/2024.

Les périodes de non-consommation d'énergie sont ensuite valorisées par Survoltage et converties en euros sur le marché européen de l'énergie et du carbone. L'objectif étant d'être capable de récompenser l'utilisateur en lui permettant de convertir ses points dûment gagnés en argent réel, en services ou en dons, dès que possible. Dans ce cadre, la start-up est soutenue par une levée de fonds de 750 000 euros, actuellement en cours de finalisation. D'après les cofondateurs de ladite entreprise, il est nécessaire d'atteindre la barre des 50 000 utilisateurs pour permettre d'instaurer ce système de récompenses.