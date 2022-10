Le créateur de CovidTracker lance TrackMyWatt pour suivre la consommation d'énergie en France

Pour l'heure, TrackMyWatt permet de suivre la puissance consommée, et de surveiller ainsi les pics de consommation afin d'éviter (autant que possible) une surconsommation. On peut également retrouver un suivi de la consommation sur le mois en cours, et bien sûr un récapitulatif des pics de consommation par mois.

Rappelons que

l'objectif fixé par le gouvernement est de consommer 10 % d'électricité en moins cet hiver par rapport aux années habituelles. Enfin, Guillaume Rozier précise que TrackMyWatt est en cours de construction, et que de nouvelles fonctionnalités arriveront bientôt pour suivre à la fois la consommation et la production d'énergie.