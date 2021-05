ChronoDose, le nouvel outil du fondateur de CovidTracker pour trouver une dose de vaccin libre en 24h

Selon Guillaume Rozier : "Sur les 300.000 créneaux qui peuvent être réservés sur ViteMaDose, on en a environ 5 000 qui sont pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, ça représente environ 5 000 créneaux que les gens de plus de 18 ans pourront réserver chaque jour pour le jour même ou pour le lendemain, dès mercredi".