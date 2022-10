Distribué gratuitement, ce boîtier va faire baisser le coût des factures d'électricité (des Lyonnais d'abord)

Voltalis, une société installée à Puteaux en Île-de-France, œuvre depuis 2006 à la maîtrise de la consommation énergétique en Europe et équipe déjà plus de 150 000 logements dans l'Hexagone. À l'heure où le montant des factures explose, et face à la crainte de RTE (Réseau de Transport d'Électricité) de sérieuses tensions pour les prochaines semaines, la Métropole de Lyon a pris les choses en main et noué un partenariat avec l'entreprise, pour proposer un boîtier gratuit à des milliers de foyers.