IKEA va commercialiser des panneaux solaires en France dès la rentrée

SOLSTRÅLE, du nom du service, combine deux expertises : « IKEA, expert des solutions pratiques et abordables pour la maison, et Voltalia, expert de la production d’énergie renouvelable, notamment solaire, depuis bientôt 15 ans », indique le communiqué de presse. Les clients auront dans un premier temps accès une simulation via un outil mis en ligne pour l’occasion, avant de profiter d’un suivi personnalisé de leur commande.