Lightyear annonce un partenariat avec DSM pour concevoir des toits solaires pour voitures électriques

DSM est une entreprise mondiale spécialisée dans la nutrition, la santé et les produits durables. L’accord entre les deux entreprises a pour but de faciliter l’adoption du véhicule électrique à toit solaire.

Lightyear s’est fait connaître avec son prototype Lightyear One pourvu d’une autonomie de 750 km selon le cycle WLTP. Cette longévité est atteinte grâce à des panneaux solaires intégrés, permettant d’augmenter l'autonomie du véhicule sans augmenter la taille de la batterie.

S’il serait trop long de charger intégralement la batterie d’une voiture électrique uniquement avec des panneaux solaires, le système permet donc de prolonger l’autonomie ; d'autant plus lorsque l'on considère que la plupart des trajets sont inférieurs à 30 km et peuvent être effectués sans être dépendants du réseau électrique et de la disponibilité d’une prise électrique.

Aussi, cette technologie pourrait accélérer l’adoption de la voiture électrique si la promesse est tenue. Pouvoir rouler avec une énergie vraiment propre et gratuite dès que le ciel est dégagé est en effet un argument de vente non négligeable.