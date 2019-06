Lightyear One officialisée : 750 km d’autonomie pour cette voiture électrique à énergie solaire

Une bonne autonomie, mais une accélération moyenne

Une grille tarifaire exorbitante

Quel chemin parcouru entre 2016 et 2019 : entre son lancement et la présentation officielle de son tout premier produit, la compagnie hollandaisen'a pas chômé, elle qui compte désormais plus de 100 employés dans ses rangs. Autant d'employés qui ont à cœur de partager leurs longues années de travail en ce mardi 25 juin 2019, date à laquelle la, voiture électrique a été introduite , après unpublié en mai dernier Attendu de pied ferme par la communauté, le véhicule nous promettait une autonomie débordante :. Tuons le suspens de suite : la société est parvenue à concevoir une voiture capable de rouler jusqu'à 750 kilomètres (cycle WLTP), selon les conditions. Le fait est que le pari semble avoir été tenu par les équipes du groupe, d'autant plus au regard du design pour le moins aérodynamique choisi pour le produit.Avec ses quatre moteurs installés au niveau de chaque roue - sans que l'on ne connaisse leur puissante exacte -, la Lightyear One affiche une accélération très moyenne :. Cette cinq places offre également un coffre de 780 litres, extensible jusqu'à 1 701 litres, pour des dimensions atteignant les 5 057 (L) x 1 898 (l) x 1 426 cm (h).Avec ses panneaux solaires installés sur son capot et toit, cette voiture électrique serait en mesure depar an. En termes de recharge, ces derniers permettraient d'ailleurs de récupérer, contre 35 km avec une prise de 3,7 kW, 209 km avec une borne publique de 22 kW et 507 km avec une charge rapide de 60 kW.D'après son site officiel , un utilisateur parisien récupérerait en moyenne 36 km par jour en été, 32 km au printemps, 9 km en automne puis 8 km en hiver. Pour connaître les chiffres de votre ville, n'hésitez pas à entrer son nom dans la barre de recherche dédiée. À noter enfin qu'une application dédiée a aussi été développée, à laquelle vient se greffer une clé dématérialisée et une compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.Sur les 500 premiers modèles disponibles, à peine 100 ont trouvé preneur. Un chiffre au premier abord faible, mais au regard de la grille tarifaire fixée par l'entreprise, on comprend mieux pourquoi :, avec une pré-réservation de 119 000 euros, ou en locationpar mois. Date de livraison : début 2021.