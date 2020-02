Cellules photovoltaïques nocturnes, la mise au point se poursuit

En sens inverse

Une technologie encore incertaine, mais prometteuse

Source : Science Daily

D'après Jeremy Munday, professeur au Département de génie électrique et informatique à l'Université de California-Davis (UC Davis), des panneaux spécialement conçus en ce sens pourraient produire, dans des conditions idéales, jusqu'à 50W d'énergie par mètre carré, en pleine nuit. Cela représente le quart de la production journalière d'un panneau solaire conventionnel.Jeremy Munday et l'étudiant diplômé Tristan Deppe ont publié un article dans la revue spécialisée ACS Photonics où ils expliquent comment fonctionnent ces panneaux. Le texte détaille : «».Jeremy Munday, qui a récemment rejoint l'UC Davis, développe des prototypes capables de générer de petites quantités d'énergie. Le procédé est similaire à celui d'un panneau solaire classique, mais en sens inverse. En temps normal, un panneau photovoltaïque absorbe la chaleur du Soleil, qui est plus chaud que lui. Jérémy Munday explique que «».Cette fois, il serait question de panneaux thermoradiatifs composés de cellules capable de générer de l'énergie en rayonnant leur chaleur vers un environnement plus froid. Jeremy Munday ajoute ainsi : «». La technologie thermoradiative est étudiée depuis longtemps, et Jérémy Munday affirme que ces cinq dernières années, elles ont fait l'objet d' un intérêt croissant . Il conclut : «».L'intérêt d'une telle technologie est évident. Même si le rendement des panneaux thermoradiatifs n'égalera probablement pas celui des panneaux solaires traditionnels, il permettrait de générer de l'énergie durant la nuit, et participerait donc à équilibrer le réseau électrique. Ici, il est encore question d'études et de laboratoires : le potentiel de production et la rentabilité des cellules thermoradiatives ne peuvent pas encore être avancés avec une certitude absolue. Mais la mise au point de nouveaux prototypes montrent que cette technologie poursuit son développement.