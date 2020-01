En Irlande, deux entreprises vont investir 300 millions dans une ferme solaire de 500 MW

2 000 hectares de photovoltaïque à travers le pays

Un projet gouvernemental conséquent

2

Source : PV Magazine.

Les deux entreprises ont créé ensemble une «» pour l'occasion et possèdent déjà une puissance combinée de 150 MW.Formée en 2018, la collaboration entre Shannon Energy et Obton vise à déployer 500 MW de panneaux solaires sur un ensemble de 2 000 hectares dispersés à travers le pays. Un investissement estimé à 300 millions d'euros.Pour atteindre cet objectif, plusieurs déploiement sont prévus. Trois portefeuilles de projets solaires - chacun composé de six fermes solaires avec une capacité combinée de 150 MW - ont déjà été obtenus par les entreprises. Trois autres portefeuille de financement de ce type sont en préparation dans les endroits où le solaire est le moins développé du pays (County Cork, Munster, ou la province de Connacht).Ces investissements rappellent aussi une volonté du gouvernement irlandais d'émettre zéro émissions de COpour 2050. L'état est ainsi en train de mettre en place un support de soutien financier, le RESS (), pour les entreprises encourageant les énergies renouvelables dans le pays.», a déclaré Noël Shannon, P.-D.G. de Shannon Energy, lors de l'annonce du projet.Le RESS a été introduit par le gouvernement irlandais à la fin de l'année dernière.