Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, Mercedes intègre des cellules solaires directement dans la peinture des véhicules. Ces modules mesurent 5 micromètres d’épaisseur – dix fois moins qu’un cheveu – et pèsent 50 grammes par mètre carré. Appliqués comme une pâte sur la carrosserie, ils captent la lumière même par temps nuageux. Le système alimente la batterie en permanence, que la voiture roule ou soit garée.

Sur un SUV doté de 11 m² de surface exposée (soit la taille moyenne d’un modèle de la marque), cette peinture produit assez d’énergie pour 12 000 km par an dans des conditions optimales. « À Los Angeles, le surplus solaire couvre 100 % des trajets quotidiens moyens », précise Mercedes. À Stuttgart, où les conducteurs parcourent 52 km par jour en moyenne, la peinture couvrirait 62 % de leurs besoins.

Contrairement aux panneaux solaires classiques, cette peinture n’utilise ni silicium ni terres rares. Ses matériaux, non toxiques et recyclables, la rendent moins chère à produire. « Nous visons une technologie abordable et durable », souligne la marque dans son communiqué.