Aptera revient avec un véhicule électrique solaire à 3 roues "qui n'aurait pas besoin d'être rechargé"

Le poids de l'engin n'est pas communiqué, mais selon The Verge, il afficherait un coefficient de traînée de seulement 0,13. En comparaison, la Model 3 de Tesla a un coefficient de traînée de 0,23 et l'ID. 4 de Volkswagen est à 0,28.

Cette Aptera est prévue pour l'année 2021, sans plus de précision apportée sur le calendrier et avec un prix en dollars dans la moyenne des modèles électriques actuels. Aptera avance ainsi une gamme de prix comprise entre 25 900 et 46 000 dollars (entre 21 350 et 38 000 euros).