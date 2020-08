La Lucid Air a une batterie plus petite que prévu pour ses 800 km d'autonomie

Mais Peter Rawlinson voit aussi cette réduction comme un argument d'avenir pour sa marque, au-delà de sa berline : « En poursuivant cette approche de "l'autonomie intelligente'", Lucid n'est pas seulement capable d'offrir l'Air avec cette autonomie inégalée, mais aussi de futurs modèles qui pourront faire valoir cette autonomie compétitive avec des batteries proportionnellement plus petites, ce qui permettra de limiter les coûts et de gagner du poids et de l'espace. L'avancée de Lucid n'est pas que de quelques points, c'est une avancée significative ».