Aptera, la voiture électrique qui promet 1600 km d'autonomie

Aptera

Voiture électrique, voiture de plastique

Pas en-dessous de 34 000 dollars

Source : CarAndDriver

Il s'agit en réalité de l', puisque l'Aptera est un essai deinitialement réalisé il y a plus d'une décennie, et aujourd'hui remis sur la table.Le design de cet appareil est clairement futuriste. Il compteet adopte unlui donnant davantage l'allure d'un avion que d'une voiture. L'ensemble doit peser environ 800 kilos : la structure doit donc être réalisée dans des matériaux aussi légers que possible. Pour cela, la marque compte recourir à, l'ensemble devant recevoir essentiellement des pièces de métal, de plastique et de résine.Sous le capot, l'se démarque des modèles électriques du marché. Différentes formules seront proposées pour les batteries, allant de 40 à 100 kWh, sachant que la consommation promise pour le véhicule doit être inférieure à 100 Wh/mile. À terme, selon la configuration, cela équivaudrait à. À titre de comparaison, la Model 3 de Tesla utilise 250 Wh/mile, pour une autonomie inférieure à 600 kilomètres.La comparaison entre l'Aptera et les modèles de Tesla n'est pas anodine. En effet le challenger n'hésite pas à dire que ses concurrents (nommant Tesla, Nissan et BMW), car bâtis sur un héritage de l'automobile qui date de plusieurs décennies. D'après Aptera, il serait difficile pour eux, par exemple, d'imaginer une voiture en plastique.Bien entendu, à écouter Aptera, son véhicule ne présente que des avantages. Outre l'autonomie, celui-ci devrait atteindre 60 mph (environ 100 km/h) en 4,5 secondes. Son prix de lancement doit être situé, la marque rappelant que cette fourchette pourra évoluer après le démarrage de la production.Concernant les financements et le lancement de son véhicule, la marque reste cependant prudente. Elle a certes donné des dates-clés des prototypes pour mi-2020, la, et même une production de 40 000 véhicules par an dès 2024... Mais la marque ne compte pas encore enregistrer de précommande, tout du moins pas avant d'avoir la certitude de pouvoir les livrer.Pour la marque, il s'agit de ne pas refaire les mêmes erreurs. Il y a douze ans, Aptera créait en effet un véhicule électrique, le Typ-1, offrant une autonomie de 200 kilomètres. Or le prototype n'est jamais allé plus loin, la marque faisant faillite en 2011 faute de financements. Cette fois, elle compte s'assurer de disposer des fonds nécessaires et de la bonne réception du public. La société lance une campagne de crowdfunding sur Wefunder : au moment de l'écriture de cet article, le projet a réuni 105 000 dollars pour un objectif d'1,07 million de dollars.