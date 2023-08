Mercedes ouvrira ses premières bornes de recharge électrique cet automne dans le monde, mais pas en France ?

Lorsque l'on envisage l'acquisition d'une voiture électrique, on accorde une attention toute particulière à la puissance du véhicule, à son autonomie, mais aussi (et surtout ?) à sa recharge. Aussi, avec plus de 45 000 chargeurs répartis dans le monde, Tesla s'offre une belle longueur d'avance.

Pas de quoi décourager l'Allemand Mercedes, qui a annoncé aujourd'hui l'installation de son propre réseau, avec de premières stations qui seront opérationnelles dès la fin de cette année. La firme promet des environnements sécurisés (avec des caméras), mais aussi des emplacements qui pourront être abrités, en cas de mauvais temps.