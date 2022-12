Pourquoi ouvrir les chargeurs Tesla aux autres marques n'est pas très... optimal

En effet, même si l'électricité est la même partout, le port de recharge n'est lui, pas placé partout au même endroit. Car si les Superchargeurs sont adaptés au port placé au fond de l'aile gauche des voitures Tesla, d'autres l'ont par exemple à l'avant de l'aile gauche, ou même comme la Hyunday Kona à l'arrière.

Des problèmes ont ainsi déjà été repérés, avec des automobilistes utilisant la borne de l'emplacement voisin, la leur étant inaccessible. De plus, le câble intégré et permettant de connecter la voiture à la borne est pour le moment trop court pour permettre de passer outre les différentes configurations.

Si le constructeur américain veut ainsi généraliser l'ouverture de ses Superchargeurs, il va devoir y apporter des changements. On imagine qu'à terme, les câbles vont être installés plus haut sur la borne, et surtout vont être rallongés. De quoi faire réellement de Tesla l'opérateur dominant dans la distribution de recharge pour véhicules électriques.