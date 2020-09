Quand un bug ouvre les Superchargeurs de Tesla à toutes les voitures électriques

Or, pendant plusieurs jours, des BMW i3, Hyundai Kona Electric et Ioniq Electric, Opel Ampera-e, Porsche Taycan, Renault ZOE, et autres Volkswagen e-Gold et ID.3 ont pu être chargées dans des stations badgées Tesla. C'est Nextmove, une entreprise de location de voitures électriques, qui a illustré cette situation incongrue dans une vidéo diffusée sur YouTube.