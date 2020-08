Tesla : des automobilistes hackent leur véhicule pour booster les performances, la marque corrige

Il y a quelques mois en arrière, Tesla avait offert le passage de la batterie de 60 à 75 kWh aux propriétaires de véhicules de la marque dans une zone en proie aux incendies pour leur faciliter l’évacuation. Cela avait mis en avant que les Tesla en 60 et 75 kWh avaient la même batterie et qu’il ne s’agissait que d’une limitation logicielle. Cela permettait à Tesla de proposer une version moins onéreuse à l’achat avec une batterie virtuellement plus petite, mais qui ne lui coûtait rien en développement, une solution qui arrangeait tout le monde.

Depuis, Tesla a proposé une mise à jour des performances de la Model 3 Dual Motor. Toutefois, cette mise à jour est également payante. Une société, Ingenext, a mis au point un appareil capable d’installer la mise à jour qui délivre 50 chevaux de puissance supplémentaires en se connectant sur le MCU de la voiture. Cet appareil est vendu la moitié du prix de l’option chez Tesla.