Tesla prépare une carte de membre Superchargeur pour les propriétaires de véhicules d'autres marques

Pendant un laps de temps restreint, Tesla a ainsi proposé sur son site deux offres distinctes : la première est baptisée « Pay Per Use » (paiement par charge) et comme son nom l’indique, devrait permettre aux conducteurs de payer au kilowatt pour leur recharge, avec un prix plus élevé que pour les propriétaires de Tesla. La seconde offre est donc un abonnement mensuel qui permettrait aux possesseurs de véhicules d’autres marques de payer l’équivalent du prix que les détenteurs de Tesla déboursent pour le kilowatt.