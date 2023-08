Tesla rend ses Superchargeurs gratuits aujourd'hui !

Vous pourriez vous demander : pourquoi Tesla prend subitement une telle décision ? Eh bien, le constructeur américain a souhaité fêter en fanfare ses dix ans d'installation sur le Vieux Continent, ses premières bornes Superchargeur ayant été installées chez nous le 29 août 2013. 6 bornes avaient ce jour-là été mises en service en Norvège.

Depuis, le fabricant automobile, qui compte quelque 35 000 bornes à travers le monde, peut compter sur plus de 10 000 Superchargeurs à l'échelle européenne. Ce chiffre a été atteint à la fin de l'année dernière et montre l'importance de notre marché pour la marque, aussi très implantée en Chine et aux États-Unis. Autre illustration de cette importance, le véhicule le plus vendu en Europe durant le premier trimestre 2023 était non seulement une auto électrique, mais aussi un modèle issu de chez Tesla : la Model Y.