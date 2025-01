Le succès commercial initial d'Aptera semble au rendez-vous, avec déjà 50 000 précommandes, soit un potentiel de 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires. La startup a réuni 135 millions de dollars grâce au financement participatif.

Pour la production, on a pensé aux économies, avec une conception trois roues et l'utilisation de matériaux composites, ce qui réduit le nombre de pièces et les coûts de main-d'œuvre. L'histoire récente montre les obstacles des projets de véhicules solaires : Lightyear 0 et Sono Motors Sion ont arrêté leurs projets pourtant prometteurs. Plus prudents, les constructeurs traditionnels comme Mercedes-Benz et Toyota limitent l'intégration de la technologie solaire dans leurs véhicules.

L'entreprise teste désormais la conception, les composants et les performances des véhicules de présérie. Cette phase de validation précède le lancement de la production en série. La réussite de cette étape permettrait à Aptera de concrétiser son ambition : proposer un véhicule à coût énergétique minimal pour l'utilisateur et transformer ainsi le marché automobile.