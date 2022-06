Lightyear dévoile Lightyear 0, la voiture à énergie solaire dotée de 700 km d'autonomie !

La Lightyear 0 est une voiture électrique équipée de 5 m² de panneaux solaires. C'est une berline chic, une version révisée de la Lightyear One annoncée en 2019. Sa carrosserie est en fibre carbone recyclée. À la place des rétroviseurs, la Lighyear 0 est équipée de caméras. L'intérieur est tapissé entièrement de matériaux vegan : microfibres, faux cuirs dérivés de plantes, et tissus faits de bouteilles recyclées. Un grand écran tactile de navigation sera compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.